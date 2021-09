Les gagnants du Concours Rawdon fleuri dévoilés

C’est le 25 août dernier qu’avait lieu le tirage des prix de participation et le choix du public pour le concours Rawdon Fleuri. La municipalité de Rawdon souligne la participation de ses citoyens.

Prix de participation – volet résidentiel

1er tirage de 200 $ : Nick Kalogerakos

2e tirage de 150 $ : Ghislaine Laurin

3e tirage de 100 $ : Marie-Josée Zajakala

4e au 10e tirage de 75 $ : Mathieu Ranger, Charlène Rivest, Reine Beauséjour, Lucia Dupuis, Brian Allen, Alice Ricard et Josée Lauzon

Prix de participation – volet locataire

Tirage de 200 $ : Linda Chaussé

Prix de participation – volet commercial, commercial, lieu de culte et insdutriel

Tirage de 200 $ : English Community of Lanaudière

Choix du public

1er prix : Brian Allen

2e prix : Mireille Beauchamp

3e prix : Marie-Josée Zajakala

Prix coup de cœur du comité Rawdon Fleuri : Véronique Lebel et Irena Szczepara

Deux prix de présence ont également été remis à Marie-Josée Zajakala et Carolle Lemieux, gracieuseté de O Jardin d’O et du Centre de jardin Delorme.

Le maire a également tenu à remercier et féliciter les participants et les membres du comité responsable du concours, soit Kimberly St Denis, conseillère municipale, Ginette Noury, citoyenne, Sylvie Laberge, horticultrice pour la municipalité, Mireille Guilbeault, également de la municipalité et Raynald Michaud, citoyen.