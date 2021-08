Report des travaux de dragage dans la rivière L’Assomption à Joliette

Les travaux de dragage dans la rivière L’Assomption qui devaient se dérouler à compter du 25 août sont reportés au 31 août.

Rappelons que cette opération forcera la fermeture de la piste cyclable et de la première voie automobile, entre le pont et l’entrée du Cégep régional de Lanaudière à Joliette, et ce, pour une durée approximative de deux semaines à compter du 31 août.

La Ville est consciente de l’impact de ces travaux sur la circulation automobile, mais rappelle que ces derniers sont réalisés en vertu des prescriptions gouvernementales en matière d’environnement et de faune marine.

Les citoyens désirant être couramment informés des travaux peuvent visiter le www.joliette.ca, ainsi que s’abonner aux alertes citoyennes, à l’infolettre et à la page Facebook de la Ville de Joliette.