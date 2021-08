Bell étend l’accès Internet pure fibre à Rawdon

S’inscrivant dans le cadre des investissements accélérés de Bell dans l’infrastructure du réseau national de prochaine génération, le programme d’expansion permettra d’offrir un accès à large bande entièrement optique à environ 2 000 emplacements à Rawdon d’ici la fin de 2021.

« Entièrement financée par Bell, cette expansion dans Lanaudière vient compléter le travail effectué par les gouvernements du Québec et du Canada pour connecter les citoyens et les entreprises de tout le Québec à un réseau Internet rapide et fiable », a déclaré Karine Moses, présidente, direction du Québec de Bell.

Ce programme d’expansion du réseau large bande fournira des connexions rapides et de grande capacité, 100 % fibre, à un nombre encore plus grand de citoyens dans les plus petites communautés, avec des vitesses de téléchargement Internet pouvant atteindre 1,5 Gbit/s ainsi qu’un accès aux principaux services de Bell, comme Télé Fibe.

Plus tôt cette année, Bell a annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars supplémentaires au cours des deux prochaines années pour accélérer le déploiement des réseaux de fibre large bande, 5G et des régions rurales.

« Notre gouvernement a fait de l’accès à Internet haute vitesse une priorité, et je salue la collaboration et l’engagement de Bell à cette fin. Cette expansion du réseau sera assurément profitable aux citoyens de Rawdon, et contribuera au développement économique de l’ensemble de la municipalité », a affirmé Nadine Girault, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, de l’Immigration, de l’Intégration et de la Francisation, ainsi que ministre responsable de la région des Laurentides.