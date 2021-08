Les plus belles nuits de Perséides sont en cours

Si vous avez des voeux à réaliser c'est le moment d'y penser! Les étoiles filantes illumineront le ciel du Québec à l'occasion des plus belles nuits de Perséides qui sont en cours jusqu'au 14 août.

Ceux qui ont passés plusieurs soirées de l'été sous le ciel étoilé ont déjà pu en voir un certain nombre, car la période d'activité des Perséides se situe en fait entre le 17 juillet et le 24 août. Mais les nuits à venir sont celles où les conditions d'observation sont les meilleures.

La Société d’astronomie du Planétarium de Montréal explique que les Perséides sont l'essaim météorique le plus intéressant et le plus dynamique des dernières années. En 1991 et 1992, il y a même eu des sursauts d'activité pouvant aller de plus de 400 étoiles filantes à l'heure.