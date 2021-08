Travaux sur la route 125 à Rawdon pendant deux semaines

L’asphaltage de la route 325 entraîne des ralentissements dans le secteur de Rawdon. Les travaux débutaient aujourd’hui et devraient se terminer le vendredi 20 août prochain.

La réfection de se tronçon routier se fait entre la limite de Sainte-Julienne et la route 341. La circulation se fera donc en alternance entre 7h et 19h et jusqu’à 13h les vendredis.

Rappelons que d’autres travaux sont en cours dans la municipalité de Rawdon, dont la réfection du pont au-dessus de la rivière Rouge, provoquant la fermeture complète de la route. Un détour est possible via la R-348 et le chemin Forest. Ces derniers prendront fin le 10 octobre prochain selon le ministère des Transports.

Les conditions météorologiques peuvent cependant causer des retards. Les citoyens sont également invités à planifier leurs déplacements.