Bonification du service de transport en commun dans la MRC de Joliette

La division transport de la MRC de Joliette tient à informer ses usagers que le trajet du circuit #2 sera changer et des départs supplémentaires seront ajoutés sur l’ensemble de son réseau de transport urbain à compter du 15 août prochain.

La MRC de Joliette assure que ces modifications permettront une meilleure desserte du transport urbain, afin de mieux répondre aux besoins des usagers.

Le circuit #2, desservant la Ville de Saint-Charles-Borromée, connaîtra ainsi d’importantes modifications de trajet et d’horaire. « Le but de cette manœuvre étant de couvrir le plus largement possible le territoire, de ce fait, les rues Marie-Curie et des Mésanges ainsi que l’intersection entre le Rang Double et la rue de la Visitation seront dorénavant desservis par les autobus », précise la MRC par communiqué.

Des départs supplémentaires à l’horaire actuellement en vigueur seront également ajoutés, et ce, sur l’ensemble des circuits urbains. Le service couvrira une plus large période aux heures de pointe avec l’ajout d’un départ le matin et de deux départs à l’heure du midi.

« L’amélioration continue des services de transport est au cœur de nos priorités au sein de la MRC de Joliette. Depuis 2017, date à laquelle nous avons repris sous notre gouverne le service du transport, nous ne cessons d’être proactifs afin de mieux répondre aux besoins de notre clientèle. C’est en étant à l’écoute des usagers et des villes et municipalités que nous optimisons l’expérience client », affirme Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette.

Pour plus d’informations, consultez le site Web mrcjoliette.qc.ca, sa page Facebook ou communiquez par téléphone au 450 756-2785.

La MRC invite finalement les usagers à bien vérifier les heures de passage aux arrêts ainsi que leurs emplacements afin de mieux prévoir leurs déplacements.