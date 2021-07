Faites-vous une fleur à Saint-Charles-Borromée

Le concours horticole Faites-vous une fleur est de retour pour une 11e édition à Saint-Charles-Borromée, et ce avec une formule plus actuelle. Les citoyens sont invités à mettre leurs aménagements paysagers de façade sur leurs plus beaux jours.

Parmi les nouveautés, le concours aura moins de gagnants cette année, mais une plus grande valeur des prix. Un seul lauréat par catégorie sera dorénavant récompensé et toutes les cartes cadeaux remises seront de commerçants locaux.

Dans le cadre des orientations présentées dans le Plan stratégique 2021-2030 de la municipalité, un volet « respect de l’environnement » est intégré au concours et une attention particulière sera accordée aux aménagements qui présenteront une transition adaptée aux changements climatiques. Une catégorie « Aménagement écoresponsable » s’ajoute donc à celles déjà en place, ainsi qu’un critère supplémentaire pour l’effort du citoyen à tendre vers cet objectif.

Le maire de la Ville, Robert Bibeau, souligne que la qualité de vie des résidents et l’expérience de séjour des visiteurs passent entre autres par ce populaire concours. « La contribution des citoyens et des gens d’affaires à l’embellissement du cadre de vie est précieuse. La Ville est sensible aux initiatives qui contribuent au fleurissement de son territoire, mais encore plus lorsque l’on parle d’environnement responsable et durable. Il allait de soi de revamper le concours en ajoutant cet aspect qui fait partie de notre ADN », indique-t-il.

Catégories et critères

Les juges sillonneront bientôt, les rues de tous les secteurs de Saint-Charles-Borromée au moment où la floraison est à son apogée.

Ils seront à la recherche d’un lauréat pour chacune de ces cinq catégories : Balcon fleuri, Multilogements, Commerciale, Résidentielle et Aménagement écoresponsable. Quant à la catégorie Coup de cœur, trois récipiendaires verront leurs efforts récompensés.

Comparativement aux années précédentes, les prix offerts mettent plus en valeur l’achat local. C’est donc un total de 1 600 $ en cartes-cadeaux de commerçants locaux. De plus, le gagnant de la nouvelle catégorie Aménagement écoresponsable se verra également offrir, en plus de son certificat-cadeau, une rencontre de conseils avec l’horticulteur en chef de la Ville, Mathieu Pelletier.

Par ailleurs, les juges procéderont à l’évaluation selon des critères prétablis :

Être visible de la rue

Le choix des végétaux

L’équilibre de l’aménagement

La propreté du terrain

L’effort pour la biodiversité

Rappelons qu’aucune inscription n’est nécessaire pour participer au concours et que la cérémonie destinée aux gagnants sera désormais présentée par la Ville, sous une nouvelle formule en septembre. Tous les détails seront bientôt acheminés.