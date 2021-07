Une grève des paramédics touchera Lanaudière

Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives des syndicats des paramédics de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) stagnent depuis des mois, forçant le déclenchement d’une grève en juillet.

« Les paramédics du Syndicat du préhospitalier-CSN, qui travaillent pour Urgences-santé, sont en grève depuis le 14 juin dernier. Dans les prochains jours, tous les autres syndicats des paramédics de la CSN seront aussi en grève, et ce, pour une durée indéterminée », annonce Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Ainsi, les syndicats du secteur privé déclencheront la grève entre le 14 et le 16 juillet et les syndicats du secteur coopératif entre le 20 et le 22 juillet. Ces grèves toucheront la région de Lanaudière ainsi que celles de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, du Bas-Saint-Laurent, du Cœur-du-Québec, de la Côte-Nord, de l'Estrie, des Laurentides, de la Montérégie, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Il est impératif que les employeurs, le Conseil du trésor et le ministère de la Santé et des Services sociaux fassent en sorte que nous puissions enfin commencer à négocier ces matières salariales, dans une perspective de règlement », ajoute M. Gagnon.

Cette grève ne serait qu’une première étape si rien n’avance dans les négociations. Le FSSS-CSN représente plus de 4000 membres.

Source CSN.