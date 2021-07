Le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière obtient un financement d'Ottawa pour développer la production de cerises

Le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) se verra accorder une somme d’un peu moins de 100 000$ afin d’évaluer le potentiel agronomique et économique de la culture de cerise sur le territoire, grâce au Programme Agri-Science du gouvernement fédéral.

La technologie, l'innovation et la recherche sont essentielles aux producteurs qui cherchent à accroître leur production et à améliorer leur compétitivité. C’est pourquoi le gouvernement du Canada annonce des investissements de plus de 1,7 millions de dollars au Québec pour contribuer au soutien et au progrès dans ce secteur.

« Les projets annoncés dans le cadre du programme Agri-Science démontrent une fois de plus l'engagement de notre gouvernement à soutenir nos producteurs et nos productrices agricoles dans le développement des connaissances et du savoir-faire nécessaires à la production optimale d'aliments de qualité et ce, tout en protégeant l'environnement », mentionne Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Ainsi, le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) obtient un financement afin d’étudier les rendements possibles de la production de cultivars de cerise dans les conditions climatiques du Québec.

Cet organisme à but non lucratif situé à L’Assomption, a depuis plusieurs années la responsabilité des essais publics de fraises et de framboises dans la province. La recherche sur les cerises s’ajouteront donc aux 35 projets en cours.

Source : CNW Telbec.