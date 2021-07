Des cartes touristiques avec des recommandations personnalisées

« Que me suggérez-vous de faire dans les alentours? » Voilà une question qui est régulièrement entendue au comptoir d’accueil du Musée d’art de Joliette (MAJ). Puisque chaque employé est unique et avait une réponse différente, l’idée de créer des cartes de recommandations touristiques personnalisées a vu le jour.

Inspirées par la forme et le contenu exclusif des cartes sportives, telles les cartes de hockey, ces dernières pourront être données aux visiteurs pour prolonger leur séjour, puis collectionnées ou même échangées entre résidents.

Tourisme MRC de Joliette s’est alors associé au Musée d’art de Joliette pour créer les cartes « À deux pas d’ici ». L’objectif est de mettre de l’avant les lieux et les activités recommandés par les gens œuvrant dans les attraits et les municipalités de la MRC de Joliette.

Chacune des cartes présente un coup de cœur principal et une suggestion d’activité complémentaire. On y retrouve également une brève description de la personne qui partage sa recommandation et de son lieu de travail.

Une quarantaine de cartes différentes ont été réalisées pour la saison touristique 2021 et seront distribuées partout à travers la MRC dans les organisations participantes.

De ce lot, on retrouve une série de cartes spéciales dorées, disponibles en nombre limité, qui comportent des recommandations provenant des maires et mairesses de plusieurs municipalités de la MRC.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir les incontournables et les petits trésors cachés de la région de Joliette. Divisées en trois thèmes, soit « découvertes culturelles », « lieux gourmands » et « espaces naturels », les cartes offrent plus d’une cinquantaine de lieux différents à visiter.

Les cartes « À deux pas d’ici » sont disponibles gratuitement dans les lieux suivants :

Bureau d’information touristique de Joliette

Musée d’art de Joliette

Au Jardin des noix

La maison du bonheur

L’Auberge ma maison

Bistro La Belle Excuse

Camping de la Plage Bernard

Centre culturel Desjardins

Festival de Lanaudière

Hôtel Château Joliette

Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

Maison et Jardins Antoine-Lacombe

Pour plus d’informations, consultez le site Web de Tourisme MRC de Joliette ou encore celui du MAJ.