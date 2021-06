De nouveaux secteurs branchés à Saint-Félix de-Valois

Près de 871 résidences sont maintenant desservies par le réseau de fibre optique à Saint-Félix-de-Valois. Les secteurs du quadrilatère de la rue Principale (131), du chemin Joliette (131), de la rue Michel, de la rue Henri-L.-Chevrette et du domaine des Beaux-Arts sont ainsi branchés au réseau de la MRC de Matawinie.

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture du réseau de fibre optique à un nouveau secteur de Saint-Félix-de-Valois qui permet de rejoindre 871 portes. C’est un très gros projet et nous avons très hâte d’enfin offrir un réseau de fibre optique de qualité à l’ensemble de notre territoire », souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint Félix-de-Valois.

Près de 1000 portes supplémentaires, notamment dans le secteur au nord de la rue Principale et celui du bas du village, devraient être branchées d’ici la fin juillet ou le début août.

Quant à ceux en périphérie de la municipalité, ils devraient également tous être branchés d’ici la fin de l’été à l’exception de quelques adresses dont certains travaux supplémentaires seront nécessaires (90, 96, 120 à 126 rue Beaulieu et 60, 70, 90 et 168 rue Suzanne).

« C’est majeur comme impact pour notre municipalité, sa qualité de vie et son développement économique, social et humain. La pandémie a bien illustré les disparités des services Internet au Québec et le frein que ça représente au développement des régions », ajoute-t-elle.

Une démarche régionale

Il est important de rappeler que les 15 maires de la MRC de Matawinie ont approuvé, lors de la séance du Conseil du 11 juillet 2018, la mise en œuvre de ce projet d’implantation d’un réseau de fibre optique, soit l’un des plus importants au Québec.

Cela représente un investissement de 55 millions de dollars pour le déploiement de 2 700 kilomètres de fibre optique sur plus de 52 000 poteaux. C’est donc plus de 42 000 résidences et organismes qui sont desservies.

Pour y parvenir, la MRC a mis en place l’organisme Connexion Matawinie afin de piloter le projet et d’offrir aux résidents et commerçants sur le territoire des services Internet, de téléphonie et de télévision à des prix concurrentiels et pouvant aller jusqu’à une vitesse de 100 Mbps.

Le réseau pourra accueillir jusqu’à trois fournisseurs de services. Pour le moment, seul Cooptel s’est entendu avec Connexion Matawinie.

Comment savoir si vous êtes branchés?

Les résidents des secteurs touchés devraient avoir reçu une communication de Cooptel afin de les informer qu’ils peuvent désormais s’abonner à leurs services de télécommunications.

Pour suivre l’évolution du projet, il est possible de consulter la carte interactive du territoire au connexionmatawinie.org/carte interactive. Notez que les zones sont des schémas afin de représenter l’avancée des travaux et non une représentation exacte de la réalité.