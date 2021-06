Ce que le passage en zone jaune implique pour Saint-Charles-Borromée

Le passage en zone jaune de la région de Lanaudière amène certains changements dans les services et les installations offerts par la Ville de Saint-Charles-Borromée qui seront maintenant plus accessibles qu’auparavant.

« Les efforts déployés depuis des mois portent leurs fruits. Cette nouvelle est plus que satisfaisante. Tout le monde y gagne, tant les citoyens que les commerçants, tant les plus petits que les moins jeunes. Continuons tout de même à être prudents, à respecter les mesures sanitaires et à se faire vacciner, afin que chaque jour on puisse retrouver un peu plus de liberté », souligne le maire de la municipalité, Robert Bibeau.

La ville pourra donc ouvrir à nouveau ses portes aux citoyens. La capacité d’accueil de ses bâtiments et infrastructures demeure limitée et les consignes sanitaires doivent être respectées en tout temps. Le couvre-visage demeure obligatoire pour les visiteurs dans l’ensemble des bâtiments municipaux.

Les services administratifs, incluant l’hôtel de ville et la caserne, sont désormais accessibles, sans rendez-vous, selon les heures d’ouverture actuelles, soit du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi, de 8 h à 12 h.

Bien que la prise de rendez-vous ne soit plus obligatoire, la Ville encourage les Charlois à garder cette habitude. Ils sont également invités à privilégier les services en ligne offerts au www.vivrescb.com ou de téléphoner pour toute information.

Quant au Centre Alain-Pagé, il demeure toutefois fermé au public afin de permettre la tenue du camp de jour selon les paramètres pandémiques adéquats.

Séances du conseil

Les séances du conseil municipal se tiendront à nouveau devant public au Centre André-Hénault. La prochaine séance sera lundi prochain le 21 juin, à 20 h. Pour connaître l’horaire des séances, consultez le calendrier disponible sur le site internet.