La communication et le marketing écoresponsables au coeur d’une conférence

Le Comité 21 et son partenaire Néomédia invitent les intéressés à une conférence virtuelle gratuite qui se tiendra le 22 juin de 9h30 à 10h30. Celle-ci s’intitule Les nouvelles tendances de la communication et du marketing écoresponsables et mettra en vedette Fabien Durif et Lorraine Simard.

L’animation de cette rencontre 2.0 a été confié à Anne Patel. Dans cet échange, les participants pourront comprendre quelles sont les aspirations écoresponsables des consommateurs et des clients d’aujourd’hui et de demain et se poser les bonnes questions pour construire les bases d’une organisation / marque pertinente à leurs yeux.

Connaissez-vous le conférence Fabien Durif, Ph.D.? Il est professeur titulaire en marketing et Vice-doyen à la recherche de l’ESG UQAM. Il dirige l’Observatoire de la consommation responsable (OCR), une cellule d’études et de veille stratégique sur la consommation responsable, et le GreenUXlab (Laboratoire FCI de recherche en nouvelles expériences utilisateurs et en écoresponsabilité).

Spécialisé en consommation responsable, il diffuse des études reconnues dans le domaine comme le Baromètre de la consommation responsable au Québec ou l’Indice Kijiji de l’économie de seconde main. Chroniqueur Science et Environnement à l’émission Moteur de recherche à Radio-Canada, il intervient régulièrement dans les médias. Au fil de ses années, il a contribué à de nombreux projets et des interventions stratégiques pour des petites, moyennes et grandes entreprises, des OBNL et a réalisé plusieurs rapports pour le Gouvernement du Québec sur les thématiques de l’achat local, des appellations réservées et termes valorisants (dont Achat local, Sans OGM, Agriculture urbaine), de l’économie collaborative et de l’écoblanchiment.

Pour sa part, Lorraine Simard est une experte des stratégies circulaires et des pratiques d’affaires 360 degrés de la responsabilité sociétale. Elle est cofondatrice de l’entreprise d’économie sociale, le Comité 21 Québec afin d’accompagner les organisations et les territoires dans la voie de la durabilité. Elle soutient les dirigeants et leurs équipes de la réflexion et positionnement stratégiques, au déploiement d’une culture écoresponsable dans la chaîne de valeur, à l’évaluation des performances jusqu’à la reddition de comptes selon les meilleurs pratiques mondiales. Elle est auteure, auditrice et aussi conférencière internationale sur la RSE et le développement durable.

Pour réserver sa place pour assister à cette conférence, on peut visiter ce lien.