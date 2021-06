Saint-Charles-Borromée propose quatre sites d'activités pour la Fête national

Alors que tranquillement le Québec se déconfine, la Ville de Saint-Charles-Borromée présente une Fête nationale différente des années antérieures bien que sécuritaire. Les festivités se dérouleront sur quatre sites distincts le 24 juin de 10h à 16h.

Cette année, les festivités sont soumises à la réglementation entourant les mesures sanitaires et doivent être autorisées par la Santé publique. Afin d’éviter les rassemblements, la population est donc invitée à réserver dès maintenant des plages horaires pour la grande majorité des activités proposées via l’espace citoyen accessible au civis.vivrescb.com.

Tout est entièrement gratuit et les activités seront exclusivement réservées aux Charlois. Les familles qui se seront inscrites seront priorisées.

« Disons que nous pouvons être fiers de notre Québec. Ça fait plus d’un an qu’on se serre les coudes et qu’on fait preuve de solidarité. C’est vrai que la Fête nationale sera un peu différente cette année, mais on se la souhaite tout aussi mémorable » soutient le maire, Robert Bibeau.

Quatre sites d’activités familiales

Cette année, la situation et le thème « Vivre le Québec : Tissé serré » amène la municipalité à proposer une programmation axée sur la famille.

Les gens sont alors invités à faire la tournée des quatre sites ou tout simplement à s’installer à l’un ou l’autre de ces parcs pour s’imprégner de l’ambiance créée par la musique québécoise qui jouera en trame de fond.

Ceux qui visiteront le parc Saint-Jean-Bosco pourront parcourir un sentier d’hébertisme fait sur mesure pour l’occasion comprenant plusieurs modules, dont des ponts à cordes, des poutres ainsi qu’une tyrolienne, s’initier au zumba grâce aux démonstrations et se rafraîchir en faisant une croisière en pédalos (4 ans et plus) afin d’explorer un bateau de pirates.

En allant du côté du parc Daniel-Johnson, derrière la caserne, des membres du Service de la prévention des incendies seront sur place afin de présenter leurs équipements. Plusieurs activités de prévention et d’initiation seront accessibles, dont la manipulation de boyaux et d’extincteurs, activation de sirènes, visite de camion, etc.

Au parc Casavant-Desrochers, il sera possible de visiter une ferme et les tout-petits pourront aussi parcourir une ville miniature à bord d’une mini voiture. Quant au parc Jean-Livernoche, un sentier de jeux d’habiletés et d’adresse sera aménagé et permettra de revivre l’histoire des pirates.

Des rafraîchissements et collations à prévoir

Aucun service de restauration ou de bar n’est possible cette année. La population est donc invitée à prévoir des collations et de l’eau. Par ailleurs, la station de remplissage de bouteilles réutilisables sera disponible au parc Saint-Jean-Bosco pour faire le plein en plus des fontaines d’eau qui sont accessibles dans les différents parcs.