Derniers développements sur la vaccination contre la COVID-19 dans Lanaudière

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière souhaite informer la population à propos de certains points entourant la campagne de vaccination, tels que la preuve électronique, la vaccination hors Québec et les plages sans rendez-vous pour une première dose de Pfizer.

Les résidents de la région de Lanaudière vaccinés contre la COVID-19 peuvent recevoir une preuve de vaccination électronique, sous la forme d’un code QR, et ce depuis le 13 mai dernier.

Certaines preuves de vaccination ont déjà été acheminées et les envois se poursuivront au cours des prochaines semaines. Elles apparaîtront à l’intérieur d’un courriel ou d’un message texte. Les instructions pour la télécharger seront indiquées dans le message.

Les preuves vaccinales sont émises automatiquement après chaque dose reçue à condition d’avoir fourni une adresse courriel valide ou un numéro de cellulaire valide, ainsi que son numéro d’assurance-maladie.

Certaines personnes peuvent donc avoir reçu une première preuve vaccinale sans préciser qu’elles ont eu la deuxième dose. Une nouvelle preuve sera émise confirmant la réception des deux doses. Les gens sont malgré tout invités à conserver leur preuve papier.

Correction de la preuve électronique

Si l’information est incomplète ou erronée sur la preuve électronique, il est possible de la faire corriger en se présentant dans le site de vaccination fixe le plus près (Joliette, Repentigny, Terrebonne), et ce sans rendez-vous.

Il est toutefois requis de fournir celle en format papier pour comparer les informations et les corriger selon le besoin.

À noter que le personnel des sites de vaccination n’est pas en mesure de fournir un code QR si vous ne l’avez pas reçu.

Vaccination à l’extérieur du Québec

Les personnes qui ont reçu leur vaccin à l’extérieur du Québec et qui souhaitent être inscrite au Registre de vaccination du Québec devront quant à elles prendre un rendez-vous dans un centre de vaccination.

Pour Lanaudière, il s’agit du Centre récréatif de Repentigny situé au 740, rue Pontbriand. Il faut présenter une pièce d’identité ainsi que la preuve de vaccination lisible émise dans le pays où les doses ont été administrées. Aucune inscription ne pourra être faite sans cette preuve écrite.

Vaccination sans rendez-vous

Dès le mardi 1er juin, les sites de vaccination de Joliette, de Repentigny et de Terrebonne accueilleront les personnes âgées de 12 ans et plus sans rendez-vous pour une première dose du vaccin de Pfizer. Le nombre de doses est limité, donc premier arrivé, premier servi.

Notez qu’il est toujours possible de prendre rendez-vous pour obtenir le vaccin. Pour ce faire, visitez le Québec.ca/vaccinCOVID.