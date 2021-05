Cliniques de dépistage et de vaccination sans rendez-vous toujours en cours dans la région

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière souhaite préciser que les services se poursuivent dans la lutte au coronavirus dans la région, notamment en offrant des cliniques de dépistage et de vaccination sans rendez-vous pour la 2e dose.

Il demeure important pour la population d’aller se faire dépister pour éviter la transmission du virus dans la communauté si elle a des symptômes ou si elle a été en contact avec des personnes positives à la COVID-19.

Pour ce faire, des cliniques de dépistage avec ou sans rendez-vous sont ouvertes sur le territoire, de 8 h à 20 h, et ce, 7 jours sur 7.

Tous les centres de dépistage offrent désormais le test de dépistage de la COVID-19 par la méthode de gargarisme, si tel est indiqué. Cette méthode est moins incommodante pour la population.

Test rapide

De même, l’établissement est muni de 7 appareils ID Now ayant été fournis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). L’utilisation du test rapide est toutefois réservée aux personnes présentant des symptômes reconnus de COVID-19 depuis moins de 7 jours afin de réduire le risque que le test soit faussement négatif.

Ce test est uniquement effectué au centre de dépistage (CDD) sans rendez- vous situé au 300, rue Louis-Blériot à Mascouche, lequel reçoit le plus haut volume de clientèle de la région. On y réalise d’ailleurs entre 450 et 500 prélèvements par jour.

« Il s’agit d’un outil complémentaire efficace pour nous permettre d’intervenir précocement et ainsi limiter la chaîne de transmission du virus dans la communauté », de mentionner la Dre Lynda Thibeault, directrice de santé publique intérimaire.

2e dose du vaccin AstraZeneca

Les personnes âgées de 45 ans et plus qui ont reçu il y a 8 semaines une première dose du vaccin AstraZeneca pourront se présenter sans rendez-vous au site de vaccination fixe de Joliette ou de Terrebonne.

À compter du samedi 29 mai, la formule sans rendez-vous sera offerte aux personnes qui désirent recevoir leur deuxième dose de vaccin, et ce, jusqu’à ce que toutes les doses soient écoulées. Seul le vaccin AstraZeneca sera administré.

Si les personnes désirent recevoir un autre type de vaccin pour leur deuxième dose, elles devront se présenter à leur rendez-vous comme prévu.