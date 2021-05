Entrave mineure à prévoir entre Joliette et Lavaltrie

Des travaux d'asphaltage sur la route 31 entre les municipalités de Lavaltrie et de Joliette sont à prévoir entre les 24 et 26 mai prochains.

Les entraves routières se dérouleront entre les kilomètres 12 et 14 le 24 mai, ce qui en résulte la fermeture d'une voie sur deux entre 20h et 6h du matin.

Celles-ci se poursuivront les journées du 25 et du 26 mai, entre 19h et 7h, sur portion de la route 31 située entre les kilomètres 1 et 4. Une voie sur deux sera fermée.

La sortie 2 sera également close pour la même période de temps le 25 mai. Info-transport recommande un détour par les bretelles de l'échangeur 31/40.