Entente de principe pour les travailleurs d'Outils A. Richard de Berthierville

Les travailleurs et travailleuses d'Outils A. Richard Co. de Berthierville ont adopté une entente de principe. Elle a été conclue entre le syndicat et la partie patronale dans une proportion de 78 %.

Cette entente de principe a été adoptée lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 2 mai dernier.

Les employés de la manufacture de Berthierville qui sont affiliés à la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN), avaient voté à 97% ce mandat de grève générale illimitée à être exercé au moment jugé opportun.

Parmi les gains fait par le côté syndical, il y a l’abolition des trois échelons les moins payants pour atteindre le maximum du salaire. Ainsi, le salaire d’embauche passe donc de 13,15 $ l’heure à 14,83 $ l’heure, dès la signature de la convention collective.