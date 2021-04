Manifestation des employés de l’APTS de Lanaudière

Des membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), ont manifesté le 29 avril devant le centre jeunesse de Joliette.

Le but de cette manifestation était de dénoncer la surcharge de travail et la détresse psychologique des intervenant·e·s.

Également, des affiches arborant les mots ‘’surcharge, pénurie et épuisement'' étaient visibles à des artères principales des villes de Joliette, Terrebonne et Repentigny.

« La pression est devenue intenable en protection de la jeunesse et les actions concrètes se font toujours attendre. Alors que le gouvernement tergiverse pendant des mois sur les mesures à mettre en place, l’exode se poursuit et les jeunes les plus vulnérables écopent. », a affirmé le président de l’exécutif de l’APTS, Kevin Newbury.

L’APTS demande l’octroi d’une prime à paliers récurrente qui est équivalant à 5 % du salaire des intervenant·e·s et augmentant jusqu’à 15 % pour les personnes ayant atteint l’échelon le plus élevé.

Ils demandent également cinq jours de congés de plus par année prétextant le caractère éprouvant de leur emploi.

Ces demandes se font concernant les négociations du renouvellement de la convention collective pour les employés travaillant dans le secteur public.