Crue printanière : Saint-Charles-Borromée est prête

Comme c’est le cas chaque année à cette période-ci, la Ville de Saint-Charles-Borromée surveille de près l’état de la rivière L’Assomption, de concert avec Hydro-Météo, et se tient prête à intervenir rapidement pour minimiser les impacts potentiels en cas d’inondations.

L’équipe des mesures d’urgence et les différents services municipaux ont entamé une vigie sur le terrain afin de suivre l’état de la situation en temps réel; on confirme qu’il n’y a aucun enjeu réel à l’heure actuelle. Les niveaux d'eau sont stables et dans la moyenne. Les conditions météorologiques et la fonte graduelle de la neige contribuent à réduire les risques d'inondation. Cette vigie est maintenue en continu par les équipes d’Hydro-Météo, du Service de la prévention des incendies et de tous les chefs de mission de l’Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC).

La rivière sous la loupe et les équipes en action

Le plan pour les prochains jours est de déglacer la rivière. Les précipitations attendues au cours des prochaines heures viendront augmenter le niveau de la rivière et permettront d’atteindre des débits suffisamment élevés afin d’entreprendre des travaux de bris du couvert de glace, mais ne devraient pas causer d’inondations.

Au nombre des mesures municipales effectuées jusqu’à présent, notre équipe et ses partenaires indiquent avoir profité de la période hivernale pour retirer les obstacles pouvant nuire à la circulation et au passage des glaces. Le tout aura permis de diminuer les risques d’obstruction au moment de la débâcle.

De plus, les opérations de surveillance de la rivière sont commencées depuis plusieurs semaines et les travaux d'affaiblissement se poursuivent afin de permettre à la glace de s'éroder : les véhicules amphibien, l’aéroglisseur et la pelle à longue portée sont prêts à entrer en action dès ce jeudi et à prendre le relais lorsque le débit d’eau minimal requis pour travailler sera atteint.

« Même si la situation actuelle est normale, on sait qu’elle peut radicalement changer et que c’est Dame Nature qui décide ce qu’il en est. Nous avons un plan de déploiement qui peut être mis rapidement en place, en fonction des prévisions. La sécurité des Charlois est notre priorité », souligne le maire, Robert Bibeau.

Vigilance citoyenne

Certes, les équipes d’urgence sont disponibles, et la Ville prête à intervenir et à déployer ses ressources et son plan d’intervention en fonction de l’évolution du comportement de la rivière, mais les résidents riverains doivent également demeurer vigilants. Les citoyens ont un rôle important à jouer pour leur propre sécurité; en tant que premiers responsables de la sécurité et de la sauvegarde de leurs biens, il importe donc qu’ils se préparent adéquatement aussi :

• Vérifier et s’assurer que la pompe et les drains de plancher soient en bon état de fonctionnement;

• S’assurer d’avoir sous la main un système de relève en cas de panne électrique; une génératrice de secours pourrait alors activer votre pompe si le courant était interrompu.

En raison du contexte sanitaire lié à la COVID-19 et dans le but de respecter les consignes de la direction de la santé publique, toutes les interventions seront adaptées afin d'assurer la sécurité de la population et des intervenants. Ainsi, aucune ouverture de centre d’hébergement n’est autorisée; la relocalisation des sinistrés vers les motels et hôtels locaux sera plutôt privilégiée. Bien que la Ville ait déjà des ententes en ce sens, elle encourage tout de même les riverains à prévoir l’hébergement chez des proches, dans la mesure où l’état de santé des personnes sinistrées et celui des proches le permettent.

Rappel important aux citoyens

Il est fortement recommandé aux citoyens de s’abonner aux communications de la Ville en cas d’avis importants ou de situation d’urgence afin d’être rapidement informés. L’inscription au système d’appel automatisé se fait par téléphone au 450 759-4415. Les citoyens dont les coordonnées ont changé devraient également mettre leur profil à jour en téléphonant au même numéro.

Pour un signalement important dans la présente situation, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de la prévention des incendies à ce numéro : 450 750-6200 ou de composer le 911 en cas de danger réel.