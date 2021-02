Nouveau programme pour infirmier/infirmière auxiliaire au Cégep à Joliette 

Reconnu dans les milieux de soins pour la qualité de sa formation en Soins infirmiers, le Cégep à Joliette offre maintenant un tout nouveau programme : Soins infirmiers pour infirmier/infirmière auxiliaire.

La formation de deux ans et demi, soit cinq sessions, est conçue spécifiquement pour les infirmiers et infirmières auxiliaires détenant un DEP en Santé, assistance et soins infirmiers.

« Notre programme tient compte de la réalité de nos futur.es étudiant.es qui font, en grande majorité, un retour aux études », a expliqué Pascale Dupaul coordonnatrice du programme. « On a donc misé sur une formation de 4 jours par semaine, en présentiel et à distance, et surtout, qui facilite la conciliation entre le travail, la famille et les études. »

En plus des avantages salariaux, les diplomé.es bénéficieront d’une plus grande autonomie professionnelle leur permettant de pratiquer dans des milieux de soins diversifiés.

Mentionnons aussi que les besoins en main-d’œuvre sont criants sur le marché du travail.

« On très fier de pouvoir maintenant faciliter le parcours des infirmiers et infirmières auxiliaires désirant devenir infirmier ou infirmière », a souligné Bruno Gariépy, le directeur adjoint au Service des programmes techniques, de l’international et de l’interculturel.

Les conditions d’admissions sont disponibles sur le site Web du Cégep à Joliette. Il est à noter que la chimie pourra être faite durant la première année du programme. Les personnes intéressées ont jusqu’au 1er mars pour faire une demande d’admission au 1er tour pour la session d’automne 2021.