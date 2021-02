Réouverture de la mairie et de la bibliothèque à Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois sera en mesure de rouvrir l’accès à la mairie et à la bibliothèque à compter de lundi 8 février suite aux mesures annoncées par le gouvernement du Québec le 2 février.

« Nous allons dans la bonne direction », a souligné Pierre Lépicier, maire suppléant. « Mais ça reste fragile et il faut continuer nos efforts d’ici à ce que la campagne de vaccination fasse sentir son effet. On met l’espoir de l’avant! »

Mairie

L’accès à la mairie sera de nouveau possible selon l’horaire régulier. Il est tout de même demandé de continuer à privilégier les services en ligne et par téléphone.

Les séances du conseil continueront d’avoir lieu sans public et seront disponibles en ligne le plus rapidement possible suivant la tenue de la séance. Il est possible de transmettre ses questions en les envoyant à l’adresse [email protected]

Bibliothèque

C’est le retour de l’accès aux collections à la bibliothèque. Il est à noter que la chute à livre est fermée, mais il est possible de retourner les emprunts sur les heures d’ouverture. Aucuns frais de retard ne seront chargés d’ici le retour à la normale.

Afin de respecter les consignes de la santé publique et pour maintenir l’accès aux services, il est demandé de bien vouloir :

• Déposer les retours dans le bac prévu à cet effet à l’entrée avant de circuler dans les collections;

• Porter un masque en tout temps à l’intérieur;

• Désinfecter ses mains dès l'entrée;

• Respecter les marques au sol pour l’attente et la circulation;

• Respecter la distanciation avec les usagers et le personnel.

De plus, pour répondre aux consignes de la santé publique sur la distanciation sociale et assurer la sécurité des utilisateurs, 12 personnes maximum seront permises dans la bibliothèque en excluant le personnel.

Il sera toujours possible de faire des réservations de livres en ligne ou par téléphone afin de récupérer ses emprunts rapidement.

Couvre-feu et horaire

Avec le maintien du couvre-feu et de l’interdiction de circuler sans motif valable de 20 h à 5 h, Saint-Félix-de-Valois conserve les changements d’horaire de l’écocentre pour le mercredi 11 h 30 à 17 h et 17 h 30 à 19 h 30, la fermeture de la bibliothèque à 19 h 30 le lundi soir, ainsi que celle de la patinoire à 19 h 30 au lieu de 21 h.

Programmation et relâche scolaire

La période d’inscription à la programmation d’hiver se tiendra du 15 au 26 février pour les résidents et du 22 au 26 février pour les non-résidents. Le début des cours se ferait dans la semaine du 7 mars, après la semaine de relâche.

Comme le cours « Prêt à rester seul » se déroulera en ligne le 19 février, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

Notez qu’il n’y aura pas de camp de jour durant la semaine de relâche. Selon les consignes gouvernementales, seuls les services de garde pour les travailleurs jugés essentiels sont autorisés via le système scolaire.