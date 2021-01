Ajustement des mesures à Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois maintient la fermeture de ses bâtiments suite à l’annonce du Gouvernement du 6 janvier concernant la prolongation du confinement.

Afin de répondre aux nouvelles consignes de la santé publique, cela implique plusieurs modifications des activités de la Municipalité pour les loisirs, ainsi que la bibliothèque.

« Nous aurions tous aimé un début d’année différent, mais nous devons absolument poursuivre les efforts et maintenir la solidarité afin de limiter les impacts et permettre la vaccination des personnes les plus à risque et le personnel de la santé, mentionne Pierre Lépicier, maire suppléant de Saint-Félix-de-Valois. Téléchargez l’application Alerte Covid, maintenez vos distances, soutenez vos proches à distance et limitez vos activités hors de la maison à l’essentiel! »

Couvre-feu et horaire

Avec la mise en place du couvre-feu et de l’interdiction de circuler sans motif valable de 20 h à 5 h, Saint Félix-de-Valois doit devancer les heures de fermeture de l’écocentre le mercredi soir à 19 h 30, celui de la bibliothèque le lundi soir à 19 h 30, ainsi que la patinoire qui fermera à 19 h 30 au lieu de 21 h. L’ouverture de l’écocentre sera devancée à 11 h 30 pour compenser.

Activités extérieures

Il y a un ajustement dans la façon de pratiquer vos activités. Vous devez dorénavant respecter votre bulle familiale, même à l’extérieur. Les activités doivent être réalisées seul ou avec les occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu. En tout temps, la distanciation physique de 2m doit être respectée, sauf pour les membres d’une même famille. À noter que les compétitions et les spectateurs ne sont pas autorisés.

Accès aux bâtiments et services

La fermeture des bâtiments est donc prolongée d’au moins une semaine et la situation sera réévaluée en cours de semaine. Les services en ligne et par téléphone sont maintenus, le prêt sans contact se poursuit à la bibliothèque et les séances du conseil auront lieu sans public et seront disponible en ligne le plus rapidement possible suivant la tenue de la séance. Vous serez en mesure de transmettre vos questions avant les séances en envoyant votre question à l’adresse [email protected]

Programmation

La programmation est repoussée pour le moment. La période d’inscription sera donc du 15 au 26 février pour les résidents et du 22 au 26 février pour les non-résidents. Le début des cours se ferait le 7 mars après la semaine de relâche.

Fête d’hiver

Nous invitons tous les Féliciens à participer au Défi château de neige. En plus des prix régionaux et provinciaux, il y aura des prix exclusifs aux participants de la Municipalité Pour les gens demeurant dans un appartement et n’ayant pas nécessairement de terrain, il leur sera possible de construire leur fort dans un parc afin de pouvoir tout de même participer.

Il y aura également un parcours ludique en février composé de mini-jeux et d’énigmes aménagé dans les sentiers multifonctionnels. Ces activités feront partie d’une histoire avec une quête via une application pour téléphone intelligent. Plus de détails suivront.