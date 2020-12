Gratuité des stationnements municipaux à Joliette en janvier

Dans l’optique d’appuyer les commerçants en cette période sensible, la Ville de Joliette a annoncé la prolongation de la période de gratuité des stationnements municipaux publics jusqu’au 29 janvier.

Cette mesure s’inscrit dans sa volonté d’assurer la vitalité commerciale en stimulant l’achat local.

Les résidents, travailleurs et commerçants du centre-ville doivent ainsi laisser les espaces en bordure de rue accessibles à la clientèle et sont invités à occuper uniquement les espaces réservés aux vignettes et les stationnements hors rue.

Vignettes commerciales

Les vignettes commerciales de l’année 2020 demeurent valides en 2021, et ce, jusqu’au rétablissement des stationnements payants. Les détenteurs d’une vignette commerciale 2021 recevront pour leur part un crédit, établi au prorata de la période de gratuité, en guise de compensation.

Gratuité des stationnements municipaux en décembre

Rappelons que les stationnements municipaux de la Ville de Joliette sont gratuits depuis le 1er décembre dernier – une initiative visant à inciter les visiteurs à transiger vers le centre-ville et à encourager les commerçants locaux pour la période des Fêtes.