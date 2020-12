Luminia: optez pour le luxe et le confort dans un environnement spectaculaire

Le projet immobilier Luminia, qui a entamé sa première phase de construction il y a quelques semaines, a tout pour séduire. Luxe, tranquillité, confort et environnement avoisinant à couper le souffle, voilà ce que propose ce complexe d’habitation à ses futurs résidents.

C’est sur la rue Principale à Saint-Zotique, plus précisément sur le terrain de l’ancien encan, que prend forme le projet. Sur ce site, Luminia comptera à terme 200 unités de logements répartis en condos de 3 et demi, 4 et demi et 5 et demi.

Ceux qui y résideront pourront profiter, dès le printemps 2022, d’une vue splendide sur les couchers de soleil, mais aussi d’un environnement privilégié au bord du lac. C’est le décor splendide environnant qui a poussé l’entreprise Luminia Habitation inc. a se porter acquéreuse de ce lopin de terre en 2019.

« Notre objectif en tant que promoteur immobilier est de trouver des sites non conventionnels, surtout situés sur le bord de l’eau ou d’une montagne. C’est important pour nous que nos projets prennent place dans des lieux bucoliques qui se démarquent », précise le président et copropriétaire de Luminia Habitation inc., Sébastien Mathieu qui s’est associé avec Sylvain Farand en 2015.

On doit au duo d’entrepreneurs plusieurs projets résidentiels de luxe comme Luxeo à L’Île-Perrot ou Naturéo à Candiac, où la nature occupe aussi une place prédominante.

Plusieurs commodités dans les appartements et espaces communs

En plus de prendre place sur ce site exceptionnel, Luminia inclura plusieurs commodités pour ses résidents. La plus spectaculaire: une piscine creusée qui sera positionnée sur le toit de l’immeuble et entourée d’une terrasse et d’un BBQ à usage public.

Chaque appartement comprendra des comptoirs en quartz, l’air climatisé, des électroménagers et un très grand balcon. Ceux situés au dernier étage, soit à celui des penthouses, mesureront jusqu’à 40 pieds de long par six pieds de large.

Un espace de télétravail sera aussi aménagé dans le bâtiment pour les résidents intéressés avec un accès à l’Internet, mais aussi une télé et des ordinateurs. Éventuellement, un gymnase, avec divers appareils, sera construit dans le second bâtiment. Fait intéressant pour les amoureux de l’eau et de navigation: un accès à l’eau sera possible éventuellement.

« Nous aimerions l’aménager avec un grand quai et offrir l’accès à nos résidents à des infrastructures nautiques comme un pédalo ou des kayaks. Deux étages de stationnement souterrain complèteront le projet. Un stationnement pour les visiteurs prendra aussi place, derrière l’édifice », poursuit-il.

Pour assurer la durabilité du bâtiment, celui-ci sera construit en béton et monté sur des pieux. « C’est plus solide et ça permet une meilleure insonorisation. »

Un aménagement paysager spectaculaire

Luminia ne sera pas que synonyme de luxe, confort et abordable, mais aussi d’aménagement paysager spectaculaire. Pas moins de 500 000$ seront consacrés à l’instauration d’un parc de relaxation où les amants de la nature pourront profiter du chant des oiseaux et des couchers du soleil. Celui-ci sera situé entre les deux bâtiments. Des bancs et modules seront installés à travers des sentiers de pavé uni qui permettront de profiter de l’extérieur.

Il est encore temps d’acheter un condo

La vente des appartements de la phase un est toujours en cours. Elle a débuté en juin dernier et la construction a, pour sa part, démarré il y a maintenant deux semaines. Pendant les 18 prochains mois, le projet prendra forme et ses premiers résidents devraient pouvoir y emménager au printemps 2022.

La deuxième phase, quant à elle, verra le jour en 2023 et le début de la construction est prévu pour l’été prochain. Pour visiter une unité modèle, il est essentiel de prendre rendez-vous au (514) 718-2288 avant de se rendre au bureau des ventes situé au 170 rue Principale, à Saint-Zotique.

On peut aussi visiter le https://www.luminiacondos. com/projet pour plus d'informations sur le projet.