Gymnika: la destination sur la Rive-Nord pour les amateurs de cheerleading

Si vous demeurez dans le secteur de Repentigny et que votre marmaille, garçon ou fille a besoin de bouger en ces temps difficiles, sachez que le club de gymnastique artistique et de cheerleading Gymnika a la solution parfaite. Établi dans Lanaudière depuis 1985, et plus précisément à Repentigny, Gymnika offre des programmes récréatifs et compétitifs de cheerlading.

Ces cours, alliant acrobaties aériennes, pyramides et chorégraphies de groupe sr musique rythmée, sont destinés autant aux enfants qu’aux adultes intéressés.

Avec plus de 1700 membres affiliés annuellement et près de 50 employés, Gymnika est l’un des plus importants clubs de gymnastique et de cheerleading au Québec.

Pour tout connaître du volet récréatif et compétitif de cheerleading, on peut visiter le https://www.gymnika.com/cheerleading.