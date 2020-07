Des jeunes s'impliquent sur le web pour les aînés

Alors que les aînés du Québec vivent actuellement des moments de stress, de fragilité et d’isolement, dus à la COVID-19 notamment, la Fondation Sunny D.Extrême s’est relevé les manches afin de pouvoir proposer aux CHSLD et aux résidences pour aînés (RPA) du Québec une initiative visant à briser l’isolement des aînés : Pour garder les liens, de loin!

Il s'agit d'une plateforme Web alimentée par des jeunes bénévoles qui souhaitent offrir de leur temps pour entrer en contact avec des aînés de façon virtuelle, en partageant des photos, des dessins et des vidéos.

Des encouragements par la musique, des messages et des exercices

À l’heure actuelle, plus de soixante-dix jeunes des différentes régions du Québec s’y sont déjà inscrits avec la noble intention de dire aux personnes âgées, par le biais de la musique, le chant, l’exercice, des messages de solidarité et d’encouragement, qu’ils pensent à elles et qu’elles comptent pour eux.

Les jeunes ont le loisir de déposer leur matériel directement sur le site web de la Fondation et les CHSLD et résidences pour aînés inscrites peuvent les télécharger et les visionner, avec leurs résidents. Il est même possible de tenir des rencontres en direct, entre des aînés et des jeunes, au moyen de tablettes disponibles dans les différents lieux d’hébergement

Avec le projet Pour garder les liens, de loin! la Fondation souhaite démontrer tout son soutien au personnel qui œuvre auprès des aînés du Québec.

Des bourses à gagner pour les jeunes qui s’impliquent

Jusqu’au 31 août, les jeunes du Québec ayant entre 12 et 17 ans, qui participent au programme Pour garder les liens, de loin! courent la chance de gagner l’une des 25 bourses de 500 $.

Les plus jeunes (5-11 ans) peuvent également y participer et avoir la chance de gagner l’une des 10 bourses de 100 $. Pour ce faire, ils doivent principalement s’inscrire au programme et y publier du contenu destiné aux aînés. Pour en savoir plus, consultez les détails et règlements du concours.