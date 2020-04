Des points de contrôle ajoutés autour de 4 nouvelles régions

Le gouvernement du Québec informe la population que, dès ce 1er avril à midi, des points de contrôle additionnels seront déployés aux abords et à l'intérieur de quatre nouvelles régions.

Cette mesure fait suite aux directives de la Direction de la santé publique et vise à limiter les déplacements non essentiels et, ainsi, à protéger la population quant à la COVID 19.

Une ordonnance de la santé publique sera désormais en vigueur pour les régions et les territoires suivants :

• la région sociosanitaire de l'Outaouais;

• les territoires des municipalités régionales de comté d'Antoine-Labelle et d'Argenteuil pour la région sociosanitaire des Laurentides;

• les territoires d'Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm pour la région sociosanitaire de Lanaudière;

• l'agglomération de La Tuque pour la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec

La Sûreté du Québec travaille en étroite collaboration avec le Service de police de la Ville de Gatineau et le Service de sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais afin de mettre en place des mesures communes pour limiter les déplacements qui seront contrôlés sur une base aléatoire par les forces policières.

Rappelons que les mesures instaurées ne visent pas les activités qui permettent d'obtenir et de fournir des soins et des services de santé, ni celles qui assurent le soutien humanitaire et les services essentiels pour la continuité de la chaîne d'approvisionnement de l'ensemble des régions du Québec. En limitant ainsi les entrées et les sorties, les autorités de santé publique croient pouvoir limiter et prévenir davantage la propagation de la COVID-19.

Faits saillants :

• Le 28 mars dernier, il a été demandé à toute personne d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de nécessité.

• Les déplacements devraient se limiter à ceux liés à des raisons médicales et au travail, dans un contexte où le télétravail n'est pas possible.

• Rappelons les régions et territoires visés par l'annonce du 28 mars

-Bas-Saint-Laurent;

-Saguenay-Lac-Saint-Jean;

-Abitibi-Témiscamingue;

-Côte-Nord;

-Nord-du-Québec;

-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;

-Nunavik;

-Terres Cries de la Baie-James.