Ottawa envisage le rappel du Parlement pour examiner les mesures d'urgence

Entre "coordination nationale et gestes locaux", Justin Trudeau vient de réaffirmer le soutien du Canada aux citoyens lors de son point presse aujourd'hui. Trois annonces majeures se sont dégagées, avec un première ligne, le rappel éventuel du Parlement et l'examen de la loi de mesures économiques d'urgence, ainsi que le déblocage d'un programme de prêts d'urgence.

Entre les fameuses expressions devenues désormais courantes de "distanciation sociale" et "aplanissement de la courbe", Justin Trudeau a annoncé l'éventuel rappel du Parlement. En effet, des discussions en cours pour que la Chambre des communes adopte des mesures d'économie d'urgence. L'examen de la loi permettrait d'enclencher des mesures d'emploi, d'acheminer plus de fonds, de livrer de l'aide directement et de permettre que les commerces aient des liquidités en ces temps difficiles.

Dix milliards de dollars ont été débloqués pour protéger l'emploi, plus de souplesse est intégrée au niveau de la déclaration de revenus... D'autres mesures suivront cette fin de semaine, a promis le Premier ministre.

Prêts d'urgence pour les Canadiens à l'étranger

L'autre enjeu de taille concerne la mise en place d'un programme de prêts d'urgence par Affaires mondiales Canada, à hauteur de 5000$. Celui-ci va être accordé aux Canadiens à l'étranger qui font face à des difficultés pour rentrer ou dans l'attente de leur retour. Pour ces personnes, le Premier ministre a rappelé qu'ils pouvaient contacter le 1 613 996 8885 ou le courriel [email protected] pour un soutien.

Questionné sur la fermeture de la frontière avec les États-Unis sachant que les cas augmentent là-bas, Justin Trudeau a rappelé qu'il regardait, avec le président Trump, tout ce qu'il était possible de faire pour protéger les Canadiens mais qu'en parallèle, « on tente de pas faire mal aux Canadiens en limitant denrées essentielles. »

Les sites de Parcs Canada fermés dès demain

Toujours dans un esprit d'aplanissement de la courbe, Parcs Canada suspendra ses services aux visiteurs dès demain, mercredi 18 mars, dans tous les parcs nationaux et les sites historiques. Un autre coup dur pour les Canadiens, qui voient leurs loisirs décroître. Cette décision est toutefois un autre moyen de s'assurer que le virus atteigne le moins de personnes.

« Privilégiez les courriels, les téléconférences... Plutôt que d'aller au restaurant, faites-vous livrer. Travaillons entre Canadiens, je sais qu'on peut le faire », a conclu un Justin Trudeau encourageant.