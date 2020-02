Record d'affluence aux portes ouvertes du Cégep à Joliette

Le Cégep à Joliette a accueilli 440 personnes à l’occasion de sa soirée portes ouvertes, le 11 février dernier. Il s’agit d’un record d’affluence pour les portes ouvertes d’hiver du collège.

Les visiteurs ont pu en apprendre davantage sur les 30 programmes et profils offerts par le cégep en discutant avec des professeurs passionnés et des étudiants fiers d’évoluer dans cet établissement. Les visiteurs ont pu découvrir les installations et les équipements du cégep grâce à des visites guidées.

C’était aussi l’occasion pour eux d’obtenir de l’information sur les services adaptés, la vie étudiante et tous les autres services offerts aux étudiants. Des aides pédagogiques individuelles ainsi que des conseillers en orientation étaient également présents afin de répondre aux questions.

De nombreux visiteurs ont souligné l’accueil chaleureux, la disponibilité et l’enthousiasme des professeurs, membres du personnel et étudiants présents.

Pour ceux qui n’ont pas pu assister aux portes ouvertes, il est toujours possible de s'inscrire à l’activité étudiant d’un jour. Les étudiants peuvent ainsi vivre l’expérience du Cégep à Joliette en assistant à un cours du programme qui les intéresse.

La date limite pour les étudiants désirant faire une demande d’admission pour l’automne 2020 au Cégep régional de Lanaudière à Joliette est le premier mars.