Quelles opérations de déneignement à Joliette ?

Chaque hiver, près de 300 kilomètres de voies publiques et 120 kilomètres de trottoirs sont entretenus par le service des travaux publics et services techniques de la Ville de Joliette. En plus du déblaiement, ces opérations comprennent le déglaçage, l'épandage de fondant ou d'abrasif et le chargement de la neige. Comment cela s'organise ?

La ville compte 20 830 citoyens (2019). Les priorités sont donc placées, dans l'ordre: au niveau des artères principales, des entrées de la ville, des rues étroites, des viaducs, des ponts et des côtes. Puis viennent les rues collectrices, rues locales, trottoirs, îlots, stationnements municipaux, débarcadères scolaires, circuits d'autobus et enfin, les sentiers piétonniers et multifonctionnels.

Phases de déneigement

Le déneigement s'opère en quatre phases:

1 - Épandage d'abrasifs (-20°C) et de fondants (entre 0°C et -12°C)

2 - Déblaiement de la chaussée et des trottoirs

3 - Déblaiement des stationnements et des sentiers

4 - Enlèvement de la neige



Les phases 1 et 2 peuvent être réalisées simultanément, selon les conditions climatiques.

Les périodes d'entretien se font le jour, la circulation des véhicules et le stationnement en bordure des rues limitent les capacités de déneigement. Le réseau routier est donc maintenu sécuritaire. La nuit, la diminution des activités et l'interdiction de stationnement facilitent les opérations. Les éléments des priorités 1 et 2 sont déneigés.

Le déblaiement réalisé dès les 2,5 cm de neige atteints

Les opérations de déblaiement débutent dès qu'une accumulation de neige au sol atteint 2,5 centimètres. À ce moment, le déblaiement et l'épandage d'abrasifs et de fondants, si nécessaire, sont effectués sur les éléments de priorité 1. Lors d'accumulations de plus de 5 centimètres, les opérations sont déclenchées simultanément sur les éléments de priorité 1 et 2 et se poursuivent tout au long de précipitations.



Lors de situations plus difficiles (verglas, accumulation de plus de 20 centimètres, etc.), certaines chaussées risquent d'être partiellement dégagées (une voie de circulation sur deux). En temps normal, le déblaiement complet est prévu quatre heures après la fin des précipitations. De manière générale, l'andain de neige est disposé de chaque côté de la rue en attendant d'être chargé dans un camion de transport.

Les nouveautés de l'hiver 2019-2020 avec, entre autres, la neige soufflée sur les terrains

Les sentiers piétonniers dans les parcs Antonio-Barrette et Lajoie seront déneigés et entretenus.

Par ailleurs, dans le parc industriel de Joliette, la neige sera soufflée sur les terrains plutôt que d'être chargée automatiquement à chaque grosse bordée. Le chargement de la neige ne sera effectué que si les voies routières sont trop étroites pour les usagers. Avec cette nouvelle façon de faire, la Ville de Joliette souhaite diminuer les impacts environnementaux et réduire les coûts associés.

Pour de plus amples informations, communiquer avec le service des Travaux publics et services techniques au 450 753-8080.

Comment aider aux opérations de déneigement?