Un jeune citoyen de Joliette se démarque à la 5e édition du PLAZAM

Le soleil, la chaleur et surtout l’action étaient tous au rendez-vous samedi dernier au Skate Plaza de Repentigny pour la 5e édition du PLAZAM, le grand happening de la saison estivale des amateurs de planches à roulettes.

En effet, plus de 50 participants ont répondu à l’invitation du Club SK8 et de la Ville de Repentigny, et plus de 2500$ en prix et en argent ont été remis aux gagnants des différentes compétitions.

Dès 9h, le plus important complexe du genre de la grande région de Montréal fourmillait de jeunes venus s’initier ou parfaire leurs habiletés, de parents venus encourager les athlètes, de curieux venus assister aux prouesses des meilleurs planchistes de la région et des vedettes de la journée.

Cette année, c’est la formule «jams 3 riders», une formule simple et spectaculaire où chaque participant peut s’exprimer, qui avait été retenue. Il n’en fallait pas plus pour que les skaters s’élancent tour à tour et épatent la galerie sous des applaudissements nourris et répétés. Le regard des jeunes adeptes de planche qui épiaient chaque geste des compétiteurs des catégories format jam B et C en disait long sur le talent et les capacités de ceux-ci. Voici les gagnants de ces deux catégories :

Catégorie C – Format Jam

#1 - Jayden Sauvé, 7 ans de Joliette

#2 - Justin Gobeil

#3 - Jacob Bernier

Catégorie B – Format Jam

#1 - Mathieu Bernier

#2 - Will Clavel

#3 - Shaun Martinbeault

Et puis, le clou de la journée fut sans contredit l’étalement des prouesses des maîtres planchistes (catégorie A) dans le format avancé best tricks où chacun y allait de ses meilleures manœuvres sur les modules du parc pour remporter la large part d’une bourse totale de 1000$ en argent. Les participants n’ont pas failli à la tâche et en ont mis plein la vue aux spectateurs. Voici le podium :

Catégorie A – Format Best tricks

#1 - Mason Cluett – 600$ (Montréal)

#2 - Gab Proulx – 300$ (Laval)

#3 - Jeff Huard – 100$ (Terrebonne)

Enfin, des dizaines de jeunes planchistes en herbe ont pu soit s’initier au skate ou encore apprendre de nouvelles techniques grâce aux judicieux conseils des moniteurs du Skate Plaza et du Club SK8 Repentigny.

Le président du Club SK8, Jessy Dessureault, était complètement ravi de sa journée. « Le Plazam est notre événement phare de la saison. C’est une journée très chargée mais tellement valorisante à la fois pour nous, les organisateurs, que pour les participants. Nos champions nous ont fait une démonstration de talent au-delà de nos attentes et les jeunes planchistes de la région ont une soif d’apprendre et une passion contagieuse. Ce sont eux que nous verrons sur les podiums du Plazam d’ici peu».

Le PLAZAM est une compétition amicale gratuite mise en œuvre et organisée par la Boutique Universe, le Club SK8 et la Ville de Repentigny pour assurer la relève de ce sport dans la région de Lanaudière et des alentours.