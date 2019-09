Première année prometteuse pour Bonjour Nature, agence touristique coopérative dédiée à la région de Lanaudière

Après une année de mise en place et d’opération, les membres de la coopérative Bonjour Nature de Saint-Jean-de-Matha se sont réunis en assemblée générale afin de faire le point sur l’état d’avancement de leur nouvelle agence coopérative.

À l’hiver et à l’été 2019, Bonjour Nature a misé sur des excursions et expériences avec transport guidé aller-retour, à partir de Montréal. La formule en départs garantis a permis d’offrir 20 excursions différentes (12 en été et 8 en hiver), à des tarifs variant de 95 $ à 379 $, selon le type d’activité offerte. À l’été, des départs étaient disponibles tous les jours de la semaine au départ du centre-ville de Montréal.

Pour se démarquer dans un marché qui propose déjà d’autres types d’excursions, Bonjour Nature a misé sur une offre clé en main incluant le transport, les services guidés, les collations et/ou repas, les visites et accès aux sites, le prêt d’équipements, documents de voyage et frais de réservation. Les activités offertes vont de la simple expérience d’un parc naturel à la découverte des chiens de traîneau, en passant par la pêche à la truite, la détente au spa, le tourisme gourmand et les excursions culturelles. La clientèle rejointe est constituée à 90 % de voyageurs internationaux à destination de Montréal, désireux de vivre une expérience personnalisée dans un cadre naturel, à une distance raisonnable de la métropole.

Selon Pino Nicosia, président sortant de la coopérative : « C’est tout un défi de mettre en place une nouvelle structure et un nouveau modèle d’affaires dans une industrie dont les rouages sont instaurés depuis longtemps. La volonté et la détermination du conseil d’administration et de la coordination nous ont permis de réaliser ce défi et de mettre en place notre agence coopérative. Tout est maintenant opérationnel pour que les membres puissent exploiter les services de leur agence coopérative! »

Aux dires de Jean-François Allard, coordonnateur : « Nous pouvons être fiers des étapes franchies au cours de la dernière année : obtention d’un permis d’agence, assurer la capacité de transport grâce à une entente avec le Groupe Gaudreault, former des conducteurs-guides compétents, implanter un système de réservation et former les membres à son utilisation, bâtir des circuits, les mettre en marché et tisser des liens avec différents revendeurs, etc. ».

Tout ceci ne représente qu’un début. La mission de cette jeune agence coopérative, dédiée à ses membres et à sa région, est appelée à s’affiner. Plusieurs pistes sont déjà en réflexion afin d’ajouter de nouveaux services, rejoindre plus spécifiquement les clientèles desservies par nos attractions et lieux d’hébergement et, ainsi, générer encore plus de retombées pour la région et les membres.

Conseil d’administration

L’Assemblée générale a aussi permis de reconfirmer quatre administrateurs en élection. Ainsi, Denis Brochu (Tourisme Lanaudière), Linda Gadoury (Parc des chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles), David Lapointe (Société des Parcs Régionaux de la Matawinie) et Pino Nicosia (Auberge du lac Taureau) ont été réélus. Monsieur Pierre LaSalle, préfet de la MRC Montcalm, a aussi été élu au conseil d’administration.

À la suite de l’AGA, le conseil d’administration s’est réuni pour désigner ses officiers :

Élue à la présidence : madame Linda Gadoury, Parc des chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

Élue à la vice-présidence : madame Linda Corbeil, Chalets Lanaudière

Élu comme secrétaire-trésorier : Denis Brochu, Tourisme Lanaudière

Partenariats – La mise en place de Bonjour Nature a été rendue possible grâce à la collaboration financière et/ou en service de :

Fonds étudiants de la FTQ

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

MRC de Matawinie

Tourisme Lanaudière

Tourisme Montréal