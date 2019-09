Nomination d’une nouvelle direction au Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Le conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière confirme la nomination de Sylvain Riendeau à titre de directeur général de l'établissement situé à Joliette. Sa nomination a été recommandée unanimement par le comité de sélection, la commission des études et le conseil d’établissement du collège constituant de Joliette.

Son entrée en poste est effective à compter de maintenant, et ce, pour un mandat de cinq ans. Il succède ainsi à Hélène Bailleu, nommée à la direction générale du Cégep régional de Lanaudière en avril dernier. M. Riendeau est bachelier en ingénierie, option génie de la construction de l’École de technologie supérieure et a été gestionnaire de projets pendant près de 23 ans dans le domaine des télécommunications et du génie urbain. Il a débuté sa carrière au Cégep régional de Lanaudière en 2006 à titre d’enseignant au département de génie civil au collège constituant de Joliette et a assumé la coordination départementale pendant cette période. Depuis 2017, il occupait le poste de directeur adjoint au Service des programmes techniques, de l’international et de l’interculturel. Il assurait l’intérim à la direction du collège constituant de Joliette depuis juin dernier.

Étant bien au fait de la mission et des enjeux actuels du Cégep régional de Lanaudière, et plus particulièrement ceux du collège constituant de Joliette, M. Riendeau, est également un membre impliqué et engagé dans sa communauté au niveau sportif et culturel. Madame Hélène Bailleu a ainsi commenté sa nomination : « fort d’une excellente connaissance du Cégep à Joliette, et d’un profil qui correspond aux souhaits exprimés par le milieu, je suis convaincue que M. Riendeau saura relever avec brio les défis, et les enjeux de développement qui se présenteront à lui ».