Saint-Félix-de-Valois en mode piétons

C’était journée de campagne de sensibilisation aux traverses piétonnières le 12 septembre dernier à Saint-Félix-de-Valois. La municipalité, l’école primaire des Moulins, l’école secondaire de l’Érablière, la Sûreté du Québec et le service de Sécurité incendie de Saint-Félix-de-Valois distribuaient pommes, informations de sensibilisation et fausses contraventions aux automobilistes aux traverses piétonnières des zones scolaires sous le thème « Priorité piétons : une obligation! »

« Je suis très heureuse de voir l’aboutissement de ce projet collaboratif visant à accroître la sécurité des piétons, souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Les interventions aux traverses piétonnières et cette campagne étaient nécessaire pour créer un milieu de vie sécuritaire et encourager le déplacement actif chez nos jeunes. » En effet, plusieurs incidents ont eu lieu au cours des dernières années entre piétons et automobilistes. La campagne est autant destinée aux automobilistes afin de faire respecter la priorité des piétons, que pour sensibiliser les jeunes à traverser là où c’est sécuritaire. Des activités en classe sont d’ailleurs prévues autant pour les élèves du primaire que du secondaire.

« Depuis que les traverses sont repeintes, autant les automobilistes que les piétons les respectent beaucoup plus, note Marie-Christine Hivon, directrice de l’école des Moulins. On est très fier de nos belles traverses colorées, les enfants sont contents de les emprunter. »

Pour Audrey Bastien, agente communautaire à la Sûreté du Québec, ce genre de campagne est nécessaire. « Ce n’est pas toujours évident pour les automobilistes et les piétons de bien connaître le rôle de chacun, c’est une très bonne idée de faire un rappel et en plus, c’est un super beau projet en partenariat. » Pour l’occasion, trois traverses piétonnières dans la zone scolaire de l’école des Moulins ont été repeintes avec des couleurs vives et des motifs distinctifs. De même, une traverse piétonnière surélevée a été installée en face de l’Érablière par Transports Québec.

« Ça ne fait que six jours depuis la rentrée des élèves et ça a déjà un impact, note Daniel Frappier, directeur de l’Érablière. La nouveauté, c’est l’implication de Transports Québec qui était nécessaire dans notre démarche. Cet aménagement va ralentir le flot de circulation qui est problématique sur la 131. » De plus, des sentiers ont été aménagés pour rediriger les élèves vers ce nouveau passage.

En plus des nouveaux aménagements et de la sensibilisation en classe, des élèves, des membres du conseil municipal accompagnés de Félico, des pompiers et la Sûreté du Québec étaient sur place sur les heures de déplacement scolaire du matin et de l’après-midi afin de distribuer de fausses contraventions détaillant l’article en question du Code de la sécurité routière, une initiative du conseil étudiants de l’Érablière. Grâce à la générosité du IGA Rainville, les automobilistes ont également reçu une pomme de saison, symbole de l’amour et de l’offrande à l’enseignant.