Pascale Plante, directrice générale de la MRC de Maskinongé

Au terme d’un processus de sélection mené par la Fédération québécoise des municipalités, le conseil des maires de la MRC de Maskinongé est heureux d’annoncer la nomination de Pascale Plante à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière.

Coordonnatrice du développement touristique et culturel et responsable du Bureau d’information touristique de la MRC de Maskinongé depuis 2011, Mme Plante entrera officiellement en fonction à son nouveau poste à compter de janvier 2020. Elle remplacera alors Janyse L. Pichette qui quittera ses fonctions pour prendre sa retraite. Les maires ont d’ailleurs tenu à souligner lors de la dernière séance du conseil tout le travail accompli par Mme Pichette pendant près de 25 ans. Une période de transition au cours des prochaines semaines permettra d’assurer une bonne continuité à la direction de la MRC et un transfert harmonieux des dossiers.

« Pascale fait partie de l’équipe de la MRC de Maskinongé depuis 1999. Elle possède une bonne connaissance du milieu, des municipalités, et des instances gouvernementales. Son expérience ne pourra que faciliter la transition et contribuer au développement et au rayonnement de la région », a indiqué Robert Lalonde, préfet de la MRC.

Parmi ses responsabilités, Pascale Plante travaillera de concert avec les 17 municipalités du territoire et l’équipe de la MRC pour mettre en œuvre les décisions prises par le conseil et assurer un suivi dans différents dossiers majeurs.

La mise en place de mesures visant à contrer la dévitalisation de municipalités du territoire, le positionnement de la région pour attirer plus de travailleurs et de visiteurs, et le déploiement de la fibre optique dans les zones orphelines sont quelques-uns des dossiers qui auront son attention.

Madame Plante œuvre au développement touristique et à la promotion du territoire depuis une vingtaine d’années. Bien connue dans la région, elle s’est impliquée dans plusieurs organisations et siège actuellement au conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Saint-Alexis-des-Monts.