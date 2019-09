Une entente de fraternité émerge entre le conseil des Atikamekw de Manawan et la MRC de Matawinie

Les 3 et 4 septembre derniers, les membres du conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie ont eu l’occasion de se rendre à Manawan afin de visiter les lieux et attraits, mais aussi dans le but de tisser de nouveaux liens avec la communauté Atikamekw.

Désireux d’approfondir leurs connaissances concernant les accomplissements réalisés par la communauté ainsi que les défis auxquels ces derniers font face, les élus de la MRC s’étaient donné rendez-vous à Manawan pour une visite leur permettant ainsi de découvrir le site touristique Matakan (endroit de prédilection où les visiteurs sont initiés à la richesse de la culture atikamekw) ainsi que l’Auberge Manawan (hébergement au bord du lac offrant un confort dans un espace moderne de signature visuelle purement Atikamekw), où ils ont eu l’occasion de loger. Le groupe a également rencontré les élus du Conseil des Atikamekw de Manawan ainsi que plusieurs intervenants de la communauté impliqués dans différents secteurs et milieux tels que le développement économique, social et médical. Ceux-ci ont eu l’occasion d’expliquer leur réalité et de présenter les actions mises sur pied au profit de la communauté.

« Je me réjouis de cette belle initiative qui se voulait rassembleuse et permettant aux élus de la MRC de s’imprégner de la culture atikamekw tout en offrant des échanges florissants sur le développement économique et social pour l’ensemble de la communauté », a précisé M. Sylvain Breton, préfet de la MRC de Matawinie.

La visite a de plus permis aux conseils des Atikamekw de Manawan et de la MRC de Matawinie de signer une entente de fraternité visant à travailler ensemble afin « d’établir des liens profonds et des échanges plus constants en vue d’un développement économique et social optimal pour toute la communauté de Matawinie » et « d’être solidaires afin de favoriser la relation entre les peuples dans le respect de chacun, pour une Matawinie plus forte et plus prospère ».

« C’est avec grand plaisir que nous signons cette entente de fraternité qui est une action concrète de rapprochement et de réconciliation. Nous mettons nos espoirs sur cet engagement de reconnaissance et de respect mutuel pour amener nos peuples vers des relations harmonieuses et des partenariats solides et égalitaires! » a mentionné M. Paul-Émile Ottawa, Chef de Manawan.

Cette visite amènera certainement d’autres échanges permettant une meilleure compréhension de nos différences et une connaissance accrue de nos similitudes. Les élus se sont d’ailleurs quittés en anticipant travailler de pair chaque fois que cela sera possible, au profit de Matawinie.