Entraves majeures à prévoir sur la route 158 à Saint-Thomas et à Joliette

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux sur la route 158 débuteront à la mi-septembre, entre la ville de Joliette et la municipalité de Saint-Thomas. Ce projet routier consiste au remplacement de sept ponceaux, entre le chemin Lasalle et le rang Saint-Charles à Joliette, et un ponceau à la hauteur de la route Savignac-Harnois, à Saint-Thomas.

Ces travaux, d’une durée approximative de six semaines, entraîneront des fermetures complètes de la route 158 durant les fins de semaine. La date de début des travaux sera précisée sur le Québec 511. L’horaire des fermetures complètes est le suivant :

À compter de 21 h les vendredis jusqu’à 4 h les lundis.

La circulation s’effectuera en alternance, du lundi au vendredi, entre 21 h et 5 h. La circulation sera donc rétablie à partir de 5 h à chaque jour. Une réduction de la limite de vitesse est à prévoir. Selon le secteur, elle sera réduite à 40 km/h et à 60 km/h.

Chemins de détour

Lors des fermetures complètes entre le chemin Lasalle et le rang Saint-Charles, un chemin de détour sera mis en place par le chemin Lasalle, le rang Sud et le rang Saint-Charles.

Lors de la fermeture complète de la route 158, à la hauteur de la route Savigny-Harnois, les usagers de la route devront emprunter la route Savigny-Harnois, le rang Saint-Albert et le rang des Cascades.

Accès aux résidences maintenu pendant les travaux

L’accès aux résidences sur la route 158 sera possible pendant la période des travaux.

Il est à noter que ce chantier s’effectuera la nuit et pourrait occasionner du bruit Le Ministère est conscient des inconvénients causés par ces travaux, lesquels sont nécessaires afin d’assurer la fonctionnalité du réseau routier et remercie les usagers de leur compréhension. Cette entrave peut être modifiée ou annulée en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consultez le Québec 511 pour en faire le suivi. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de Lanaudière.