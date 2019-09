Mise en place d'un programme de crédit de taxes à la Municipalité de Sainte-Élisabeth

Le conseil municipal de Sainte-Élisabeth était heureux d’annoncer récemment la mise en place d’un programme de crédits de taxes, qui se veut un incitatif financier destiné aux propriétaires d’immeubles non résidentiels, favorisant les travaux de construction ou d’amélioration d’immeubles admissibles. Ce nouveau programme permettra de stimuler la revitalisation, la création d’emplois et le dynamisme économique de Sainte-Élisabeth.

Le programme prévoit un crédit de taxes foncières pour des travaux de construction d’un nouveau bâtiment principal ou l’agrandissement d’un bâtiment principal déjà construit au jour du dépôt de la demande, qui entraîne dans tous les cas une hausse de l’évaluation foncière, telle qu’inscrite au rôle d’évaluation d’au moins 75 000 $ par bâtiment principal.

Ce nouvel incitatif fiscal et financier pour les entreprises visant à s'établir sur notre territoire ou à s'agrandir ou moderniser leurs installations, nous aide à accroître notre richesse collective et à développer les investissements privés et publics sur notre territoire. Sainte-Élisabeth souhaite redynamiser et consolider ses fonctions industrielles et commerciales afin d’améliorer sa compétitivité à l’échelle régionale et provinciale.