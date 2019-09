Fermeture complète à la hauteur du passage à niveau à Joliette

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’une fermeture complète de la route 158, à Joliette, aura lieu les 14 et 15 septembre prochains. Cette fermeture est nécessaire dans le cadre de travaux de réfection du passage à niveau, entre les chemins Lasalle et Turgeon, effectués par Chemins de fer Québec-Gatineau.

Ces travaux s’effectueront à partir de 6 h, le samedi 14 septembre, jusqu’à 22 h, le dimanche 15 septembre.

Le détour s’effectuera par le chemin Lasalle et le rang Saint-Charles.

Le ministère est conscient des inconvénients causés par ces travaux, lesquels sont nécessaires afin d’assurer la fonctionnalité du réseau ferroviaire et remercie les usagers de leur compréhension. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.