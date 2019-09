C’est le mardi 3 septembre qu’avait lieu la première pelletée de terre du tout nouveau chalet de services en construction dans le parc Réal-Laurin situé dans le Carrefour du moulin à Joliette.

Dans ce beau grand parc vert et équipé viendra s’ajouter un bâtiment de 30 X 32 pieds qui permettra aux usagers de profiter d’un lieu couvert et d’aisance, au gré des saisons et des activités pratiquées.

Tel que prévu au budget 2019, outre le parc Réal-Laurin, deux nouveaux chalets ont été construits plus tôt cet été dans les parcs Bélair et Arthur-Normand. Mentionnons enfin qu’un quatrième chalet de services est aussi en construction dans le cadre du projet de patinoire couverte et réfrigérée Bleu Blanc Bouge déployée sur la rue Lépine.

Respect des lieux et accessibilité

Rappelons que l’horaire d’ouverture des chalets de services dans les parcs est normalement de 8 h à 16 h du lundi au vendredi et de 9 h à 16 h les samedis et dimanches. L’horaire demeure sujet à changement.

La Ville de Joliette rappelle enfin l’importance de respecter ces nouveaux bâtiments et équipements publics disponibles à l’ensemble de la population. Dans la mesure où les biens publics appartiennent à toute la collectivité, il importe de les respecter, d’en prendre soin!