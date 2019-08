Fermeture de l’intersection chemin de Joliette (131) et rue Principale (131/345)

Généreux Construction inc. et la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois tiennent à aviser la population qu’il y aura fermeture de l’intersection de la rue Principale et du chemin de Joliette à Saint-Félix-de-Valois à compter d'aujourd'hui, le jeudi 29 août de 7 h à 17 h, jusqu’au vendredi 6 septembre.

Le chemin de détour à prendre sera via le chemin de Saint-Gabriel et le 2e rang de Ramsay.

Commerces accessibles durant les travaux



Veuillez noter que la circulation locale est permise entre le 2e rang de Ramsay jusqu’aux travaux et entre l’intersection chemin Barrette et rue Principale jusqu’aux travaux et que tous les commerces sont ouverts.

Notez que les commerces demeurent accessibles durant les travaux. Les gens sont invités à utiliser le stationnement de covoiturage, situé sur la rue Principale pour l’accès des commerces du côté Saint-Jean-de-Matha, ainsi que celui de la Caisse Desjardins pour l’accès de l’autre côté de l’intersection. Tous les commerces autour de l’intersection demeurent accessibles (Pétro-Canada, Pizza Dino, Le Cornettier, Belle province, Caisse Desjardins, Dépanneur St-Félix).

De plus, pour les adresses de la rue Principale (131/345) allant de l'école secondaire l'Érablière jusqu'à la hauteur de la rue Sainte-Marguerite il y aura coupure d’eau jusqu'à 17 h aujourd'hui. Un avis a été distribué à la porte des adresses touchées.

Par mesure préventive et pour respecter la réglementation gouvernementale, les adresses touchées devront faire bouillir l’eau de l’aqueduc deux (2) minutes avant de la consommer, et ce, pour une durée indéterminée. Un avis sera transmis de la même façon lorsque cette mesure sera levée.

Durant la fermeture de l’intersection, un détour sera indiqué via le chemin Barrette, la rue Principale (345), le chemin de Saint-Gabriel, 2e rang de Ramsay (348) pour un retour sur la 131.

Par la suite, ce sera le chemin Barrette entre la rue Principale et la voie ferrée qui sera fermé à la circulation pour des travaux de même nature. Les commerces seront également accessibles à cette occasion. Le détour se fera alors par le chemin de Joliette (131) qui devrait être rouvert dans la semaine du 9 septembre.

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois remercie la population pour leur collaboration dans l’amélioration de ses infrastructures et invite celle-ci à respecter les indications et les limitations à l’approche des chantiers afin qu’ils demeurent sécuritaires pour les travailleurs.