Une entrave à prévoir sur le boulevard Dollard à Joliette

Une entrave est à prévoir, au cours des prochaines semaines, sur le boulevard Dollard situé à l’entrée de la Ville de Joliette.

En raison des travaux de raccordements requis pour la construction de la Seigneurie Arthur-Beauséjour établie en bordure du boulevard Dollard, il y aura fermeture du boulevard dans les deux directions, entre le 5 et le 23 août.

Les automobilistes seront invités à passer par les rues Calixa-Lavallée et Saint-Thomas, et un 2e itinéraire sera disponible pour ceux ayant évité le premier chemin de détour et pour la circulation locale (via les rues Marguerite-Bourgeois, Alice et Saint-Thomas).

Tous les commerces du secteur demeurent ouverts durant ces travaux et seront accessibles en circulation locale.