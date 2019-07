Travaux rue Saint-Pierre Sud - Fermeture de l'intersection Lépine et Saint-Pierre Sud à Joliette

Depuis mai dernier, les travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Pierre Sud à Joliette ont débuté. Si les travaux se déroulaient jusqu’ici dans la section du parc des Dalles, ils seront bientôt plus visibles. À compter du 8 juillet, et jusqu’au début septembre, l’intersection formée des rues Lépine et Saint-Pierre Sud sera fermée à la circulation.

Le chemin de détour permettra aux usagers de passer par le parc industriel et d’emprunter les rues Raoul-Charrette, Frenette, Lépine, De Lorimier et Piette. Une fois les travaux de l’intersection complétée, le chantier se poursuivra sur la rue Saint-Pierre Sud (vers Piette), et l’intersection sera de nouveau accessible.

À noter que tous les commerces environnants demeurent ouverts et seront accessibles en tout temps.

Rappelons que les travaux qui s’échelonneront jusqu’en novembre consistent essentiellement au remplacement des réseaux d’aqueduc et d’égouts combinés par de nouvelles conduites d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire. Les bordures, les trottoirs, le pavage et l’aménagement paysager seront refaits par la même occasion. Outre le remplacement nécessaire des conduites, la fluidité de la circulation sera améliorée et de nouveaux aménagements sécuritaires pour piétons et cyclistes s’ajouteront.