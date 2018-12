Les agents de protection de la faune mettent fin à d'importantes activités de braconnage dans la région de Lanaudière

Les agents de protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont mis fin ce matin aux pratiques illégales d’un groupe d’individus qui sévissaient dans la région de Lanaudière dans les secteurs de Mandeville, de Saint-Gabriel-de-Brandon et de Saint-Cuthbert.

C’est à la suite d’un long et minutieux travail de surveillance et d’enquête que les agents ont pu réunir suffisamment de preuves pour mettre fin aux activités des individus concernés qui exploitaient un réseau de vente et d’achat de viande de cerf de Virginie.

Les infractions reprochées concernent principalement :

la chasse de nuit;

la chasse de gros gibier en temps prohibé;

la vente de gros gibier;

la possession illégale;

la fausse déclaration à l’enregistrement.

Opération Cerftitude

L’opération Cerftitude a mobilisé près de 70 agents assistés de l’escouade canine de la Protection de la faune du Québec. Ces agents de la protection de la faune de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière étaient accompagnés de leurs collègues de différentes régions du Québec afin d’assurer la réussite de ce démantèlement.

Actuellement, 27 personnes sont visées pour un total possible de 30 chefs d’accusation. S’ils sont reconnus coupables, les individus impliqués sont passibles d’amendes pouvant atteindre 45 000 $.

Importance de la collaboration de la population