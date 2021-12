Un sentier d’hébertisme au parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

La Régie intermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles a récemment développé et amélioré l’un de ses sentiers afin d’offrir à ses visiteurs une nouvelle expérience ludique.

Grâce à l’aide financière du ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-2021. Le sentier no 7 de 1,1 km, nommé le sentier des Castors, a été bonifié en y ajoutant un parcours d’hébertisme de 125 mètres, pour petits et grands.

Plusieurs structures fabriquées essentiellement en bois favorisent l’exercice physique tout en s’amusant.

« Le sentier des Castors avec son parcours d’hébertisme va attirer petits et grands, tout en faisant découvrir une autre activité du parc», a souligné Linda Gadoury, directrice générale du parc.

« Le Québec est un merveilleux terrain de jeux pour les amateurs de plein air et le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles fait partie de ces endroits idéaux pour pratiquer de nombreuses activités en famille ou entre amis. Je suis convaincue que cette nouvelle initiative suscitera l’intérêt des visiteurs et contribuera à faire rayonner davantage notre belle région et par le fait même, la destination québécoise tout entière », a mentionné la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx.

De son côté, la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest a tenu à réitérer l’importance de l’accessibilité à des infrastructures sécuritaires pour le gouvernement du Québec : « Les projets qui découlent du PSSPA permettent non seulement aux amateurs de plein air de profiter de la nature en toute sécurité, mais également de mettre en valeur le territoire québécois, tout en contribuant à la vitalité des régions» .