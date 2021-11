La patinoire Bleu-Blanc-Bouge est enfin ouverte 

Patineurs et hockeyeurs peuvent s’élancer dès aujourd’hui sur la glace de la patinoire extérieure et réfrigérée BLEU BLANC BOUGE située au 1181, rue Lépine.

Grâce à la météo propice et aux efforts des employés municipaux, les usagers pourront dépenser leur énergie sur la surface et y apprécier les joies uniques de l’hiver joliettain.

Des périodes libres d’une heure de patinage ou de hockey sont offertes. Le prêt de casques, bâtons et patins désinfectés est disponible au chalet.

Modalités

Afin de garantir une expérience sécuritaire et de favoriser l’entrée de ses résidents, la Ville applique les mesures sanitaires suivantes :

-L’accès est basé sur le principe du premier arrivé, premier servi;

-Les citoyens de Joliette sont admis en priorité (preuve de résidence avec nom et adresse exigée). Les citoyens des autres villes ne sont autorisés que si la capacité maximale n'est pas atteinte;

-La surface est limitée à 60 personnes au patinage et 35 au hockey;

-Le chalet et les estrades sont chacun limités à 25 occupants;

-Une distanciation physique d’un mètre doit être respectée;

-Non requis lors de la participation active sur la glace, le port du masque ou du couvre-visage est néanmoins obligatoire à l'entrée du site extérieur pour les dix ans et plus;

-Les patineurs doivent quitter la glace à la fin de chaque période.

Le passeport vaccinal n’est pas requis. Les modalités, l’horaire des Fêtes et l’horaire régulier sont modifiables sans préavis, selon la situation sanitaire. La clientèle est priée de les consulter au www.joliette.ca avant de se déplacer.