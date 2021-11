La patinoire réfrigérée du parc Casavant-Desrochers est ouverte!

La patinoire réfrigérée située au parc Casavant-Desroches est prête à accueillir ses premiers patineurs pour une troisième année consécutive.

Lieu hivernal par excellence pour jeunes et moins jeunes, la Ville de Saint-Charles-Borromée est fière d’offrir cette activité de plein air agréable, sécuritaire et moins soumise aux aléas de Dame nature, et ce, au moins jusqu’au mois de mars prochain.

Cette installation sportive de proximité est un jalon important dans le quotidien des Charlois l’hiver et le maire, M. Robert Bibeau, est toujours très heureux d’annoncer son ouverture : «La patinoire ouvre ses portes, une fois de plus cette année, à tous ceux qui veulent bouger et qui ont à cœur d’inclure gratuitement et sans complication les notions d’activités physiques et de saines habitudes dans leur vie ».

Après une saison de patinage réussie l’an dernier, même en ayant connu de nombreuses contraintes au niveau de l’expérience de patinage due à la situation pandémique, cette annonce s’amène avec un lot de nouvelles particulièrement positives pour les usagers cette année.

Horaire pour tous les goûts; hockey et patinage artistique de retour

Selon l’horaire établi par le Service des loisirs, il est possible d’y jouer au hockey ainsi que d’y patiner librement lorsqu’il n’y a pas de réservation pour les écoles.

En effet, pendant les heures de glace, des plages horaires en matinée sont réservées prioritairement aux groupes scolaires des écoles primaires de proximité.

De plus, à l’heure actuelle, les différents assouplissements de la Direction de la Santé publique permettent de retrouver quelque peu une normalité sur la glace, mais surtout un éventail de possibilités.

Ainsi donc, au grand bonheur de plusieurs, la pratique du hockey libre est désormais de retour et à la demande générale, des plages horaires ont également été prévues pour le patinage artistique, où la pratique de figures sera autorisée.

Ajustement des périodes de l’entretien

Par ailleurs, les retours d’expérience des citoyens nous permettent de mieux planifier certaines améliorations de cette installation populaire.

Ainsi, les Charlois pourront organiser leurs activités sans mauvaise surprise ni frustration, car les périodes d’entretien et de surfaçage de la glace sont désormais annoncées et demeureront les mêmes.

Location possible

En nouveauté, une plage horaire a été dorénavant ajoutée afin que les citoyens de SCB puissent louer la patinoire pour une tenue d’activités sportives de groupe ou privée.

Ce service est payant et les coûts permettront essentiellement de couvrir les frais associés à l’employé sur place pour l’occasion.

Une réservation d’avance devra obligatoirement être soumise pour la plage horaire souhaitée, et selon les disponibilités, auprès du Service des loisirs, par courriel. Selon la nature de la location, certaines mesures sanitaires supplémentaires pourraient être demandées.

Chalet ouvert

Il sera possible de chausser ses patins au chaud, puisque le chalet est maintenant accessible. Quelques règles sanitaires sont toutefois à respecter afin d’assurer la sécurité et le bon fonctionnement de l’endroit, notamment la désinfection des mains, le respect de la distanciation physique et le port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus.

Patiner dans les parcs sera possible aussi Outre la patinoire réfrigérée, la Ville de SCB entretient 7 patinoires, anneaux et sentiers de glace sur son territoire (voir la liste sur le site vivrescb.com dans la section conditions des sites). Les Charlois ont donc le choix des surfaces extérieures, lesquelles ouvriront quand Dame Nature soufflera le froid sur la région.

Or selon les conditions météorologiques, les patinoires municipales extérieures ouvrent habituellement de début janvier jusqu’à la fin de février.

Rappelons que la patinoire est ouverte tous les jours de 8 h 30 à 22 h 15.