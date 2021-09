Un nouveau concept de randonnée dans Lanaudière

La première de notre nouvelle activité avait lieu samedi le 28 août dernier, sur le Sentier des Murmures des Parcs régionaux de la Matawinie.

Douze (12) personnes ont expérimenté ce nouveau concept de randonnée et la réponse fût extrêmement positive. Les participants ont témoigné que l’animation des différentes activités le long du sentier était efficace, humaine et engageante. Une expérience enrichissante dans une ambiance conviviale, permettant aux randonneurs et randonneuses de tisser rapidement des liens entre-eux. Les trois animateurs sont alertes et sensibles aux besoins de tous les participants. Ils maîtrisent bien leur matière et s'avèrent être de bons pédagogues. Au lendemain de La randonnée qui fait du bien, les participants percevaient encore les nombreux bienfaits de cette activité.

La randonnée qui fait du bien a permis aux personnes présentes de prendre conscience des bienfaits de la marche dans une ambiance différente et de se ressourcer dans un contexte de jeu et d'échanges. Une journée positive et bien ficelée.

Qu’est-ce que La randonnée qui fait du bien?

Kilomètre a eu l’idée originale de former un partenariat avec les créateurs du populaire jeu de « team building » Totem et d’adapter celui-ci à une activité de randonnée en forêt. Il est démontré que marcher en forêt fait du bien au corps et à l’esprit. Nous avons donc ajouté un volet complémentaire qui permet aux participants de dire ce qu’ils pensent des autres...de façon positive. Voilà qu’est née La randonnée qui fait du bien!

Pour en savoir davantage sur La randonnée qui fait du bien, consultez le site : https://kilometre.ca/rando_totem/

La prochaine activité de La randonnée qui fait du bien aura lieu 7 mai 2022