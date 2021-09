Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière reçoit un don

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est heureuse d’annoncer que la Corporation de développement de Saint-Zénon lui a remis la somme de 198 $ par l’organisation du Cross-Country Zen’Nature qui avait lieu le dimanche 15 août dernier.

Le Cross-Crountry est composé de six différents défis, tous dans un cadre époustouflant, et se présente sous une vaste gamme de courses pour tous les goûts et les âges, allant du 500 mètres pour enfants au 30 kilomètres pour coureurs expérimentés. La somme recueillie lors de cette activité sera investie directement en Haute-Matawinie, dans le but d’améliorer les soins et services de santé offerts dans une portion de la MRC de Matawinie.

« La fondation est choyée d’être associée, pour une 5e année, au Cross-Country Zen’Nature. Il s’agit d’une activité qui va de pair avec les valeurs de la fondation, contribuant à la santé physique et mentale de la population du nord de Lanaudière. Les efforts communs des participants et des organisateurs permettront à la fondation de redonner directement à la communauté de la Haute-Matawinie en investissant dans l’achat d’équipements pour les installations de santé qui s’y trouvent. Merci à la Corporation de développement de Saint-Zénon, instigatrice de cet événement. », tenait à mentionner madame Maude Malo, directrice générale de la fondation.